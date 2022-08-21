ثبتوا جثتها بحجارة وألقوها بالترعة.. التحقيق في مقتل فتاة على يد 4 من أسرتها بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في مقتل في العقد الثالث من عمرها، على يد 4 أشخاص من أهليتها، بعدما كبلوا جثتها ووضعوها داخل جوال وثبتوها بحجرين في مياه ترعة المنصورية، بسبب خلافات عائلية.

وأمرت النيابة العامة بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

كانت البداية بتلقي ضباط مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة إحدى الفتيات في مجرى مائي "ترعة المنصورية" بدائرة المركز، وتبين أنها مُكبلة بحبل ومُثبت بها حجرين.

ونجح رجال المباحث في تم تحديد شخصية المجنى عليها وتبين أنها "ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة"، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص "من أهليتها" مقيمون بدائرة قسم شرطة الوراق.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة؛ لوجود خلافات عائلية بينهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.