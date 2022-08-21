الجناة من أهلها.. العثور على جثة فتاة مقيدة بالحبال بمجرى مائي في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة مقتل فتاة وإلقاء جثتها بأحد المجاري المائية مكبلة بحبل، وتبين أن 4 أشخاص من أفراد أسرتها وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات عائلية في الجيزة.

وتبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة إحدى الفتيات بإحدى المجاري المائية بدائرة المركز وتبين أنها مُكبلة بحبل ومُثبت بها قطعتان من الحجر.

تم تحديد شخصية المجني عليها، وتبين أنها ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة أربعة أشخاص من أهليتها مقيمون بدائرة قسم شرطة الوراق.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات عائلية بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.