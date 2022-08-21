شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية يستقبل سفير تايلاند بالقاهرة للاحتفاء بتخريج دفعة جديدة من الطلاب الوافدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- معالي السفير بوتابورن إيوتوكسان، سفير مملكة تايلاند ورئيس لجنة الآسيان بالقاهرة؛ وذلك بمناسبة تخريج دفعة جديدة من طلاب تايلاند في مصر، ضمن برنامج دار الإفتاء المصرية للتدريب على صناعة الفتوى ومواجهة الفكر المتطرف.

وفي مستهل اللقاء، أكَّد مفتي الجمهورية، على عمق العلاقات بين مصر وتايلاند على مدار التاريخ، كما رحَّب بالطلاب التايلانديين وشكرهم، وأثنى على اهتمام دولة تايلاند بتدريب الطلاب وتأهيلهم، موضحًا أنَّ دار الإفتاء حريصة كلَّ الحرص على أن تقوم بواجبها نحو تدريب الطلاب والأئمة والمفتين عبر برامج تدريبية تهدف إلى إكسابهم مهارات التعامل مع أهم الأفكار، والتيارات المتطرفة، لافتًا النظر إلى أنَّ دار الإفتاء تُولي اهتمامًا كبيرًا بالعلوم الحديثة للتدريب على الإفتاء.

كذلك أشار المفتي خلال اللقاء إلى عناية دار الإفتاء المصرية الفائقة بقضية الوقاية من التطرف، موضحًا أنَّ البرنامج التدريبي الذي خاضه طلاب تايلاند هو برنامج وقائي تناول الوقاية من الفكر المتطرف بكافة أشكاله ووسائله، ومن بينها استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كما عرض المفتي المهام التي تقوم بها دار الإفتاء المصرية؛ من أجل تطوير العمل الإفتائي والتدريب على أصول الفتوى، وتقديم صحيح الدين للناس، مشيرًا إلى توسُّع الدار في إنشاء الكثير من الإدارات المختصة بشئون الفتوى منذ عام 2013، والاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة بهدف إثراء العمل الإفتائي ومواكبة التطورات الحادثة على مستوى العالم، موضحًا جهود الدار في خدمة الإسلام والمسلمين، وسبل مواجهة الجماعات الإرهابية والفكر المتشدد، وكذلك جهود الدار في تدريب الطلَّاب والأئمة من العاملين بالحقل الإفتائي، وتأهيلهم لمواجهة الآراء المتطرفة والشاذة.

و ثمَّن السفير بوتابورن إيوتوكسان من جانبه جهودَ دار الإفتاء المصرية ومفتي الجمهورية، على المستويين الداخلي والخارجي، والآليات المبتكرة لتجديد الخطاب الديني، كما هنَّأ بتجديد الثقة من قِبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنَّ دولته حريصة على بذل المزيد من التعاون لتدريب الطلاب الوافدين.

وفي نهاية اللقاء أهدى المفتي السفيرَ بوتابورن إيوتوكسان نسخةً من كتاب الدليل المرجعي لمواجهة التطرف باللغة الإنجليزية، كما قاما بتسليم شهادات التخرج للطلاب الخريجين.