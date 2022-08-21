شكرا لقرائتكم خبر عن المندوبون المساعدون بقضايا الدولة دفعة 2015 يؤدون اليمين أمام وزير العدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى المندوبون المساعدون الجدد بهيئة قضايا الدولة من دفعة 2015، منذ قليل، اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان وزير العدل، وبحضور المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة، بمقر وزارة العدل في لاظوغلى، تمهيدا لاستلامهم مهام عملهم رسميا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أصدر القرارين الجمهوريين رقمي 322 و323 لسنة 2022 بتعيين بعض المندوبين المساعدين بهيئة قضايا الدولة.

وشمل القرار الأول 322 لسنة 2022، تعيين 260 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة من دفعة 2015، بينما شمل القرار رقم 223 لسنة 2022 تعيين 293 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة من دفعة 2016.

وحددت وزارة العدل اليوم الأحد موعدا لأداء المندوبين المساعدين بهيئة قضايا الدولة من دفعة 2015، بينما يؤدى غدا الاثنين المندوبين المساعدين بهيئة قضايا الدولة من دفعة 2016.