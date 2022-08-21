شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ الزراعة: رئيس مكافحة الآفات يتابع حالة المحاصيل الاستراتيجية فى الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، خلال جولة بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط زراعات الذرة والقصب نظرا لأهمية هذه المحاصيل في تحقيق الأمن الغذائي.

عقد رزق اجتماعات مع مسئولي ومهندسي المكافحة بالادارات الزراعية لكل محافظة، بحضور مديري مديريات الزراعة، حيث أكد على أن محافظات الصعيد في بؤرة الاهتمام كمصدر هام للحبوب والسكر، وأن مهندس المكافحة هو الحارس الأمين للإنتاج الزراعي وجهده محل تقدير، مشيرا إلى أهمية التطوير الذاتي والمهني في ظل المتغيرات المناخية والنمط الزراعي الحديث.

وقال إن الإدارة المركزية للمكافحة ستعقد ورش عمل قبل زراعة كل محصول، وطالب ببذل المزيد من الجهد بالمرور الدوري.

واستمع رزق إلى آراء المهندسين وسبل تطوير جهاز المكافحة، حيث أكد أن الوزارة داعمة لكل ما يخدم المزارعين خصوصا الصغار منهم.

وشدد على ضرورة توافر مبيدات دودة الحشد وأن لأجهزة المكافحة دورها في متابعة كل الآفات الزراعية مؤكدا أن حالة المحاصيل مطمئنة ومبشرة.