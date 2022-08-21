شكرا لقرائتكم خبر عن كسر ماسورة مياه بالدقى وانقطاع الخدمة عن عدة مناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حى الدقى بالجيزة كسر ماسورة مياه بشكل مفاجئ، ما أدى إلى انقطاع مياه الشرب بالحى، ودفعت شركة مياه الشرب بالجيزة بفرق الإصلاح لمكان الكسر، وجارى شفط المياه والحفر على الماسورة لإصلاحها.

ومن المقرر أن تستمر فترة الإصلاح تقريبا 4 ساعات حسب ما أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وتم التنسيق مع المرور لتسيير حركة المرور.

ويمكن الاتصال بالشركة لطلب سيارات فنطاس مياه بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.