شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: مساعدة عامل بالرياض بتوفير تذكرة طيران للعودة إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقي وزير القوى العاملة حسن شحاتة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج، للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن التقرير كشف عن قيام الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس المكتب بإنهاء إجراءات الخروج النهائي للعامل سلامة سالم مختار المحص، فضلا عن عمل وثيقة سفر مؤقتة ، وتدبير تذكرة الطيران على خطوط شركة العربية للطيران.

وقال الملحق العمالي: إن العامل المصرى من أبناء محافظة البحيرة مركز حوش عيسى، حيث تقدم للمكتب طالبا المساعدة في العودة إلى مصر، بعد فقد جواز سفره ولديه خلاف مع صاحب العمل وليس لديه سكن بالرياض، مشيرا إلي أنه تم عرض الأمر على السفير طارق المليجي القنصل العام المصري بالرياض والذي قام بتوجيه الشؤون القانونية بالقنصلية للحصول على بيانات العامل من إدارة الجوازات السعودية، وتم عمل وثيقة سفر مؤقتة للعامل للعودة إلى مصر، ونظراً لظروف العامل المالية المتعثرة تم التنسيق لتوفير تذكرة سفر بالجهود الشخصية وتم بالفعل حجز تذكرة الطيران على خطوط شركة العربية وغادر الرياض.

وقدم العامل الشكر لوزير القوي العاملة حسن شحاتة، والقنصل العام على استجابته السريعة لحالته الإنسانية، وعلى تدخل مكتب التمثيل العمالي بالرياض وإنهاء إجراءات الخروج النهائي ومساعدته في الحصول على تذكرة الطيران للعودة إلى أرض الوطن.