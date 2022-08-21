شكرا لقرائتكم خبر عن وقاية النباتات ينفذ ندوة إرشادية عن معوقات إنشاء المناحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات، بأن المعهد نفذ بالتعاون مع مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج ندوة إرشادية للمهتمين بمجال تربية النحل وإنتاج العسل تحت عنوان "معوقات إنشاء المناحل في صعيد مصر".

يأتي اهتمام المعهد بتنمية مهارات المهندسين والمرشدين الزراعيين و أصحاب المناحل و المهتمين بإنشائها وفقا لخطة التنمية المستدامة 2023، ولتكليفات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بتنفيذ خطة نشر ثقافة إنشاء المناحل وإنتاج العسل بمحافظات مصر كمشروع لتنمية القرية المصرية لتدريب المهتمين بهذا المجال، بهدف نشر الوعي بأهمية مشروع المناحل.

حاضر بالندوة الدكتور أحمد رمضان مزيد المتخصص في تربية وتغذية النحل، واشتملت الندوة على التعرف على مكونات المنحل النموذجى وشروط إنشاء المناحل و أهم السلالات المرباة في مصر ومميزاتها، وكذا التعرف على افراد الطائفة ودورة حياتها واعمالها داخل وخارج الخلايا بالإضافة الى شرح لأهم الآفات والأمراض التى تصيب نحل العسل وطرق مكافحتها.

وأشار الدكتور طارق عفيفى وكيل المعهد للإرشاد والتدريب، إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة الإرشادية التى ينظمها المعهد لخدمة المجتمع الزراعى، وأشرف علي الندوة الدكتورة عزة عبدالجواد رئيس الفريق البحثي بفرع المعهد بشندويل.