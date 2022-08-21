شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن افتتاح 9 مساجد الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 9 مساجد الجمعة المقبلة، منها 7 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه (109) مساجد، منها (91) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(18) مسجدًا صيانة وتطويرًا.
وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الإسماعيلية
1. سيد الشهداء حمزة – القنطرة غرب المدينة
مديرية أوقاف المنيا
2. الإيمان والنور – ماقوسة - المنيا
3. الحاج جبالي – بني صامت – بني مزار
4. الصلاحي – دلجا – دير مواس
مديرية أوقاف البحيرة
5. النقراش الكبير – النقراش – ايتاي البارود
مديرية أوقاف الجيزة
6. التقوى – قرية الديسمي - الصف
مديرية أوقاف الفيوم
7. الصحابة – الزاوية الخضراء - سنورس
ثانيًا: مسجد الصيانة:
مديرية أوقاف البحيرة
1. مصطفى عوض – عزبة مصطفى عوض – شرنوب – مركز دمنهور
2. الهدى أمام البنك الزراعي – مركز بدر