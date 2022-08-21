شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط الكشف الطبى على ذوى الإعاقة الراغبين فى قيادة سيارة معفاة من الضرائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الذى يحمل رقم 301 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة المرفقة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 406 لسنة 2020، والخاص بضوابط وإجراءات توقيع الكشف الطبي على الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في قيادة السيارات المعفاة من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة.

ونص القرار في مادته الأولى، على أن تسرى قرارات اللجان في شأن المتقدمين ممن يثبـت أن وصف حالتهم يمكنه القيادة بنفسه لمدة عام من تاريخ صدورها، وإذا انتهت مدة القرار دون استفادة المتقدم منه، يجب إعادة عرضه على إحدى اللجان المختصة للوقوف على حالته الصحية، وإقرار ما قد طرأ عليها من تغيير، وذلك وفقًا لإجراءات الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني.

كان خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، قام أمس السبت، بزيارة إلى مستشفى أبوقير التخصصي، وذلك ضمن جولة تفقدية للمنشآت الطبية في محافظة الإسكندرية؛ لمتابعة العمل بالقطاع الصحي، رفقة الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور عناني إسماعيل القائم بأعمال مدير مديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية.