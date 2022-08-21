شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تنظيم إيراد النيل: معدلات الأمطار بمنابع النهر خلال أغسطس حول المعدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، لاستعراض موقف إيراد نهر النيل، وإجراءات الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات.

وتم استعراض معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، والسيناريوهات المختلفة لتقدير كمية المياه الواصلة لبحيرة السد العالى، وقد تبين أن معدلات الأمطار خلال شهر أغسطس حول المعدل حتى تاريخه.

كما تمت متابعة الموقف المائى بمختلف المحافظات ، وجاهزية إدارات الرى والصرف والميكانيكا بالمحافظات المختلفة، لضمان قدرة شبكةالمجارى المائية على توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين.

وصرح سويلم، أن الوزارة تستهدف توفير الاحتياجات المائية بكفاءة ، والتعامل الفورى لحسم أى شكاوى من المنتفعين، موجهاً بالإستمرار فى رفع درجة الإستعداد خلال فترة أقصى الإحتياجات لإدارة المنظومة المائية بنجاح.

وتابع سويلم خلال الاجتماع الموقف المائى بمختلف إدارات الرى والصرف والميكانيكا لضمان تحقيق المناسيب الآمنة بالترع والمصارف والإطمئنان على جاهزية محطات الرفع و وحدات الطوارى بمختلف المحافظات.

ويتم عقد لجنة إيراد النهر بشكل دورى لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى ، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.