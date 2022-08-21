شكرا لقرائتكم خبر عن المندوبون المساعدون الجدد بقضايا الدولة يتوافدون على وزارة العدل لأداء اليمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المندوبون المساعدون الجدد بهيئة قضايا الدولة من دفعة 2015 وأسرهم، فى التوافد على الاحتفالية التى تنظمها لهم وزارة العدل، بمقر الوزارة بلاظوغلى، لأداء اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان وزير العدل، وبحضور المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة، تمهيدا لاستلامهم مهام عملهم رسميا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أصدر القرارين الجمهوريين رقمي 322 و323 لسنة 2022 بتعيين بعض المندوبين المساعدين بهيئة قضايا الدولة.

وشمل القرار الأول 322 لسنة 2022 تعيين 260 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة من دفعة 2015، بينما شمل القرار رقم 223 لسنة 2022 تعيين 293 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة من دفعة 2016.

وحددت وزارة العدل اليوم الأحد موعدا لأداء المندوبين المساعدين بهيئة قضايا الدولة من دفعة 2015، بينما يؤدى غدا الإثنين المندوبين المساعدين بهيئة قضايا الدولة من دفعة 2016.