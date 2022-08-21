شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: استرداد مليون متر مربع بعد إزالة 3205 مبانى مخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً اليوم الأحد، من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التى قامت بها المحافظات خلال الأسبوع الأول من تنفيذ الموجة الـ 20 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضى الزراعية، والتي انطلقت في 13 أغسطس الجارى وتستمر حتى 27 أكتوبر 2022، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة، وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفى إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الاراضى برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن المحافظات وقوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية نجحت خلال الأسبوع الأول من الموجة 20 في استرداد مليون متر مربع بعد إزالة 3205 مبانى مخالفة على أملاك وأراضى الدولة، وإزالة 722 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية على مساحة 24 ألف فدان .

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التى قام بها المحافظين والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال الأسبوع الأول من الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة واسترداد حق الشعب، مشيراً إلى أن قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية ستواصل جهودها بالتنسيق مع باقى الجهات والوزارت المعنية بالدولة لإزالة كافة التعديات على أراضى الدولة حتى تحقيق المستهدف من الموجة الـ20 وإزالة التعديات والمخالفات عل نهر النيل والمجارى المائية والأراضى الزراعية .

وأكد اللواء هشام آمنة على عدم التهاون فى إزالة أية تعديات على أراضى الدولة، واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون فى أداء مهامها حفاظاً على حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن هناك تنسيقاً مع لجنة إستراداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الإستراتيجية وباقى الوزارات المعنية لإزالة أية تعديات يتم رصدها فى المهد ، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أرض المحافظات وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، وعدم السماح بأي مخالفات جديدة .

و أضاف اللواء هشام آمنة أن هناك متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء ، لافتاً إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات وتطبيق القانون بكل حسم لتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية للسيد رئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن ، وشدد " آمنة" على أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات و قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم .

كما وجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة الـ 20 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن و جهات الولاية و إدارة الأملاك بالمحافظة .

كما طالب وزير التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات فى المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة .