شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن تضامنها الكامل مع ضحايا الإرهاب في مختلف أنحاء العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية عن تضامنها الكامل مع الأبرياء من ضحايا جرائم الجماعات الإرهابية في مصر ومختلف أنحاء العالم، جاء ذلك بمناسبة اليوم الدولي لتخليد ذكرى ضحايا الإرهاب الذي يتم إحيائه سنوياً في 21 أغسطس.

أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفى، الأحد، على إدانتها القوية للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وتشدد على أهمية البقاء متحدين ضد كل من يسعى لزرع بذور الفرقة والكراهية في مجتمعاتنا.