أخبار مصر.. أكاديمية الشرطة تتيح نتائج الاختبارات للطلاب عبر الإنترنت

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان أكاديمية الشرطة إتاحة متابعة نتائج الاختبارات عبر الإنترنت، حتى لا تكبدهم مشقة السفر للأكاديمية، خاصة القادمين من محافظات مختلفة.

أكاديمية الشرطة تتيح نتائج الاختبارات للطلاب عبر الإنترنت

أتاحت أكاديمية الشرطة للمتقدمين لها، متابعة نتائج الاختبارات عبر الإنترنت، حتى لا تكبدهم مشقة السفر للأكاديمية، خاصة القادمين من محافظات مختلفة.

تنظم وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة معرض"أهلا مدارس" 2022، إعتبارا من أول سبتمبر المقبل ويستمر إلى 10 سبتمبر بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر.

نجح فريق مكافحة الغش بغرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة دور ثان بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى ضبط الطالب المسئول عن تصوير أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية ونشرها على جروبات الغش الإلكترونى، حيث يؤدى الطالب الامتحان بإحدى لجان محافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

انطلقت أعمال تنسيق رغبات طلاب الثانوية الأزهرية الذين اجتازوا بنجاح امتحانات الدور الأول ولمدة خمسة أيام، تنتهي في السابعة مساء الخميس 25 من أغسطس؛ وذلك للالتحاق بكليات ومعاهد جامعة الأزهر. قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن هناك مؤشرات إيجابية تظهر مع الأحمال الكهربائية حول ترشيد الكهرباء، موضحا أن أخر حمل وصلنا له العام الماضى 33600 ميجا وات، ووصلنا له بداية أغسطس وكان متوقع أن يزيد، ولكن بعد الترشيد، لم يزيد بل فى بعض الأيام انخفض رغم ارتفاع درجة الحرارة. الكهرباء: مؤشرات إيجابية مع بداية الخطة الحكومية لترشيد استهلاك التيار أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأحد، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 185 ألف طالب على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022/2023. لاحقت وزارة الداخلية العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، حيث أسفرت جهودها عن مصرع أحد العناصر الإجرامية وضبط (692) عنصرا إجراميا بنطاق مديريات أمن (الجيزة – أسيوط – الغربية – كفر الشيخ – الدقهلية – المنيا – الشرقية – القليوبية – السويس – قنا – جنوب سيناء – سوهاج – الإسكندرية – بورسعيد – المنوفية – البحر الأحمر – دمياط – الأقصر – أسوان – الإسماعيلية – مطروح – البحيرة – بنى سويف - الفيوم). أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 71000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و500 شاحنة و492 سيارة . السفينة وادى الكرنك تصل ميناء سفاجا وعلى متنها 63 ألف طن قمح رومانى الداخلية تلاحق العناصر الإجرامية وتضبط 692 من شديدى الخطورة فى حملات أمنية تنسيق الجامعات 2022.. 185 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الثانية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاع طفيف بالحرارة مع استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار اليوم يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات، ليكون الطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة

أول سبتمبر.. انطلاق معرض أهلا مدارس لتوفير مستلزمات الطلاب بتخفيضات 30%التعليم تضبط الطالب المسئول عن تصوير أسئلة امتحان اللغة الثانية للثانوية دور ثانتنسيق جامعة الأزهر.. آخر موعد للتسجيل الخميس المقبلطقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة