شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع كلية الهندسة جامعة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بشأن تحديد الدرجات العلمية التى تُمنح لخريجى كليات الأكاديمية العسكرية المصرية، وخاصةً خريجى كلية الدفاع الجوى للحصول على درجة البكالوريوس فى الهندسة تخصصات (الإتصالات والإلكترونيات – هندسة الحاسب والنظم – الميكاترونيكس وهندسة الروبوتات) وذلك بنظام الساعات المعتمدة.

وقع اللواء أركان حرب إيهاب محمـد الفيومى مدير كلية الدفاع الجوى بروتوكول التعاون مع الدكتور سعيد محـمد علام عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، وذلك بحضور الفريق محمـد حجازى قائد قوات الدفاع الجوى، والدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية.

ويهدف البروتوكول إلى تحديد الدرجات العلمية (عسكرية / مدنية) التى تمنح لخريجى كلية الدفاع الجوى لرفع درجة تأهيلهم علمياً وعملياً للخدمة بالقوات المسلحة، كما ينظم البروتكول آلية تقديم المساعدة العلمية والبحثية والمشورة الفنية بين الجانبين.

وألقى الفريق محـمد حجازى قائد قوات الدفاع الجوى، كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد وتأهيل طلبة كلية الدفاع الجوى، وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية وأساليب القتال الحديثة ليكونوا قادرين على مواكبة الطفرات العلمية والتكنولوجية غير المسبوقة بكفاءة وإقتدار.

فيما أشار الدكتور عبد العزيز قنصوة بأهمية البروتوكول الذى يسهم فى تبادل الخبرات العلمية بين الجانبين، مشيداً بإمكانات كلية الدفاع الجوى والمستوى العلمى الراقى التى تتميز به الكلية فى كافة التخصصات.

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية.