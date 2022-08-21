أصابا قائدها بطلقة.. تجديد حبس متهمين بمحاولة سرقة "موتوسيكل" بالإكراه في أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، متهم بمحاولة سرقة دراجة نارية من سباك كما أصابا خال مالك الدراجة بطلقه نارية بمنطقة بشتيل بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال المحافظة.

البداية عندما تلقى الرائد عبدالباقي أمين رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا من الأهالي بضبط شخصين خلال سرقة دراجة نارية موتوسيكل وإصابة شخص بطلق ناري بمنطقة بشتيل بدائرة المركز.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير شخص يعمل سباك يستقل دراجة نارية موتوسيكل استوقفه عاطلين "لهما معلومات جنائية مسجلة" لسرقته وخلال ذلك استغاث مالك الدراجة بخاله الذي حضر وحاول تخلصيه من المتهمين فاطلقأ المتهمين عيارا ناريا أصاب خال مالك الدراجة وتمكن الأهالي من ضبطهما.

واصطحبت القوات المتهمين إلى ديوان المركز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.