طعنه بخنجر.. تجديد حبس المتهم بقتل صاحب كوافير بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قرر قاضي المعارضات، اليوم الأحد، تجديد حبس متهم بقتل شاب بخنجر في المرج 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كشفت التحقيقات أن المتهم صاحب عقار تشاجر مع المجني عليه الذي استأجر منه محل في العقار منذ 6 أشهر بسبب تركيب الأخير "لافتة" للمحل بارزة بشكل لافت، وتطورت المشاجرة إلى استلاله خنجر وطعن المجني عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

كانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المرج تلقت بلاغًا يفيد بمقتل شاب يدعى ملاك عبده بمنطقة عزبة النخل، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وعثرت على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، مصاب بجروح قطعية بالبطن وتحيط به الدماء من كل جانب.

ونقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي أمرت بانتداب رجال الطب الشرعي لتشريح الجثمان.