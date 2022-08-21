"أرهبوا المصلين".. خناقة بالسيوف داخل مسجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - وكالات:

اقتحم شخصان صلاة الجمعة داخل أحد مساجد مدينة فاس في المغرب، وتشاجرا بالأسلحة البيضاء وسط ذهول المصلين.

واقتحم الشخصان المسجد في مقاطعة جنان الورد بمدينة فاس شمال البلاد، وكانا مدججين بأسلحة بيضاء، بالتزامن مع أداء صلاة الجمعة، بحسب صحيفة "أغادير 24" المحلية.

وسردت الصحيفة تفاصيل الواقعة، موضحة أن الشخصين كانا في حالة اندفاع قوية، وكل منهما يحمل سيفًا، وانخرطا في مواجهة وسط المسجد الذي كان يعج بالمصلين.

وذكرت مصادر إعلامية أن الواقعة خلفت حالة من الرعب والهلع في صفوف المصلين، وسارع بعضهم إلى مغادرة المسجد، خوفا من تعرضهم للأذى من قبل المتشاجرين.

وأوضحت المصادر أن شرارة المواجهة اندلعت حين طارد أحدهما الآخر بدافع الاعتداء عليه، بينما لاذ الآخر بالمسجد هربا من بطش غريمه، الذي لحق به إلى داخل المسجد.

وفور علمها بالواقعة، انتقلت قوات الأمن إلى المسجد، لكن الشخصين الجانحين كانا قد فرا من المكان، في الوقت الذي تتواصل فيه التحريات لتحديد هويتهما من أجل توقيفهما.

وبحسب الصحيفة، أثارت الواقعة غضب المصلين وباقي المواطنين، بسبب انتهاك حرمة المسجد وتعطيل الصلاة، بعدما قرر مصلون المغادرة، حرصا على أمنهم وسلامتهم.