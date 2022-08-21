رئيس جهاز حدائق أكتوبر: تخصيص مبنى إداري لخدمات الأحوال المدنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص مبنى إداري لصالح إدارة الأحوال المدنية بالجيزة تنفيذا لقرار نقلها من الجيزة إلى مدينة حدائق أكتوبر.

وقال رئيس جهاز تنمية حدائق أكتوبر، في بيان اليوم، إن الهيئة وافقت على تخصيص الطابق الأول من السوق التجاري بالقطعة رقم 2 على مساحة 1121.27 متر مربع الكائن بمنطقة 266 عمارة أمام منطقة ابني بيتك المنطقة الرابعة.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم تخصيص 3 محال أرقام 4 و 5 و 6 على مساحة 34.23 متر مربع، و33.41 متر مربع ، و43.23 متر مربع بالدور الأرضي بالسوق التجاري قطعة رقم 2 في منطقة 266 عمارة لتقديم لصالح وزارة الداخلية لتقديم خدمات لذوي الهمم.

جاء ذلك بعد جهود مكثفة لفريق عمل من جهاز تنمية حدائق أكتوبر، وبتوجيهات من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات من المهندس محمد مصطفى، رئيس الجهاز، ومتابعة وتنفيذ من خلال المهندس محمد عبد الله، نائب رئيس الجهاز للتنمية.

وفي سياق متصل، أكد المهندس محمد عبد الله، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر للتنمية، أن هذه الخدمات الجديدة التي تم إنشائها في المدينة تقوم على جذب الاستثمارات وزيادة الإشغال بها من خلال توفير شبكة مواصلات متعددة لنقل طالبي الخدمة من الجيزة، وجميع المناطق التابعة لها إلى منطقة حدائق أكتوبر مما يساعد في زيادة معدلات تنمية المدينة، وزيادة أعداد الإشغال بها كمدينة واعدة ومدينة من الجيل الرابع.

وأضاف نائب رئيس الجهاز، أن الهدف من نقل هذه المقرات من محافظة الجيزة إلى جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر للقضاء على التكدسات من المناطق الأكثر كثافة إلى المناطق الأقل كثافة وتيسير حركة المرور لتكون أكثر انسيابية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لقاطني المدينة التي تقوم على خلفية إنشاء هذه الإدارات الثلاث والتوسع في إنشاء المشروعات والخدمات التي تصب لصالح المواطنين داخل المدينة وخارجها.