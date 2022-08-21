متى يتحسن الطقس؟.. الأرصاد: الرطوبة تجاوزت الـ95%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن نسبة الرطوبة المرتفعة مستمرة حتى نهاية الأسبوع بسبب وجود منخفض الهند الموسمي والكتل الهوائية القادمة من البحر المتوسط والتي تتسبب في ارتفاع الرطوبة والإحساس بالحرارة.

وأضافت غانم، لمصراوي، الرطوبة أصبحت تتجاوز نسبة الـ95% خلال فترة الليل على المناطق الساحلية، والـ85% على القاهرة الكبري، لكن خلال فترة النهار تتجاوز 40% على القاهرة الكبري، و50 لـ60% على السواحل الشمالية.

وتابعت: "نسب الرطوبة تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة بحوالي 4 إلى 5 درجات بالمناطق الساحلية عن الحرارة المعلنة".

وأوضحت أن الحرارة تسجل على القاهرة 36 درجة وتكون المحسوسة 39 إلى 40 درجة، وفي ظل التعرض المباشر لأشعة الشمس يكون الإحساس بحرارة أعلى من الـ 39 درجة، حيث يكون الطقس شديدة الحرارة رطب على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأوضحت أن شهر أغسطس يتميز بارتفاع نسب الرطوبة، ولذلك نشعر بارتفاع كبير في درجات الحرارة، لافتة إلى أن تحسن الطقس يبدأ مع بداية شهر سبتمبر المقبل.

وحذرت المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال فترة الظهيرة، بجانب ارتداء الملابس القطنية.