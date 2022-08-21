1760 قطعة في 7 مدن .. انتهاء الحجز الإلكتروني لأراضي الإسكان المتوسط في دقائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحا، الحجز الإلكتروني لأراضي الإسكان المتوسط بعدد 1760 قطعة ارض سكنية بمدن (الفيوم الجديدة- بني سويف الجديدة- المنيا الجديدة- أسيوط الجديدة- سوهاج الجديدة - أخميم الجديدة - قنا الجديدة) بمساحات تتراوح من (209م2 386م2).

وخلال أول دقائق من فتح باب الحجز الإلكتروني للأراضي تم حجز جميع القطع المتاحة بالكامل ولم يتبقى أي قطعة أرض بدون حجز على الموقع الإلكتروني، حيث كان من المقرر أن ينتهى الحجز يوم 23 أغسطس الساعة 11.59 مساء.

وجاءت أسعار الأراضي على النحو التالي:

- وصل سعر أقل متر في مدينة أخميم الجديدة لـ 830 جنيها، لتسجل قطعة الأرض 253 ألف جنيه لمساحة تتراوح بين 260 حتى 274 مترا.

- في مدينة أسيوط الجديدة سجل سعر المتر 1520 جنيها، لتصل مساحة الأرض الـ 288 مترا 481 ألف جنيه.

- في مدينة سوهاج الجديدة سجل سعر المتر 2095 جنيها لتسجل قطعة الأرض الـ 275 مترا 624 ألف جنيه.

- في مدينة بني سويف الجديدة، سجل المتر 1850 جنيها، لتصل قطعة الأرض الـ 276 مترا، لـ 592 ألف جنيه.

- في مدينة الفيوم الجديدة سجل سعر المتر 1615 جنيها، لتصل قطعة الأرض الـ 209 متراـ لـ 387 ألف جنيه.

- في مدينة قنا الجديدة، سجل سعر المتر 1715جنيها، ليصل سعر قطعة الأرض الـ 209 مترا لـ 397 ألف جنيه.

نظام السداد:

1- سداد مقدم جدية الحجز والمقدر بـ25 ألف جنيه، ثم استكمال مقدم الحجز لـ25% من ثمن الأرض خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 27 سبتمبر المقبل.

2- سداد باقي ثمن الأرض والذي يقدر بـ75% من ثمن الأرض على 3 أقساط متساوية بدون فوائد، حيث يستحق القسط الأول بعد عام من تاريخ الاستلام.

3 - في حالة التأخير عن سداد أي دفعة وقسط عن ميعاد الاستحقاق، يتم احتساب غرامة تأخير، بالإضافة إلى 3% + 0.5% مصاريف تحصيل من قيمة القسط.