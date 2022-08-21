رئيس "الرقابة الصحية" يكشف عدد المعامل الطبية في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عن عدد المعامل الطبية في مصر.

وقال إسماعيل في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن مصر بها عدد كبير من المعامل الطبية المرخصة والتي يبلغ عددها نحو 16 ألف معمل طبي.

وأوضح أن اختيار فئة المعامل الطبية لإطلاق أولى المنصات التعليمية، نظرا للعدد الهائل من المعامل الطبية في مصر وما تمثله من كونها محددا رئيسيا في تبنى نموذج العلاج الذي يتلاءم مع حالة المريض الطبية طبقا لنتيجة الفحص المعملي.

وشدد إسماعيل على أن المنصة تتضمن أدوات استرشادية تتيح لجميع مقدمي خدمات المعامل التعرف على كيفية التطابق مع متطلبات المعايير والوصول بالأداء الذي تستطيع معه التعامل الحصول على الاعتماد من الهيئة، كما تتيح آليات المقارنة بين المعامل بعضها البعض.