"الرقابة الصحية" تطلق منصة معايير اعتماد المعامل الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تصوير - نادر نبيل:

أعلن الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إطلاق منصة "Elab التعليمية" لمعايير اعتماد المعامل الطبية، كأول منصة رقمية من نوعها على مستوى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال إسماعيل في مؤتمر صحفي اليوم، إن إطلاق المنصة يأتي في إطار سعيها المستمر لنشر المعرفة والتعلم عن أحدث الإنجازات العلمية الحديثة في مجال الطب وجودة الرعاية الصحية بهدف رفع كفاءة العاملين في القطاع الصحي.

وأشار إسماعيل إلى أن إطلاق المنصة يأتي من مهام الهيئة في إطار قانون التأمين الصحي الشامل وعلى

رأسها تأكيد الثقة في جودة مخرجات القطاع الصحي

المصري على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية

، وكذلك اهتمام القيادة السياسية بالخدمات الصحية المقدمة.

وشدد على أن إطلاق منصة المعامل الطبية

يأتي بمثابة تعظيم الفائدة والبناء على المكتسبات التي

حققناها في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لهذه

الفئة من المنشآت الطبية والتي تمثلت في نجاح الهيئة في حصول إصدارها من معايير

اعتماد المعامل الطبية على اعتماد الجمعية الدولية لجودة

الرعاية الصحية بنسبة بلغت 98%.