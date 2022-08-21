وزير الصحة يتفقد مشروع رفع كفاءة قسم العناية المركزة بمستشفى القباري التخصصي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أمس السبت، مستشفى القباري التخصصي، التابع للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، بمحافظة الإسكندرية، ضمن عدد من جولاته الميدانية، لمتابعة المنظومة الصحية في جميع محافظات الجمهورية.

رافق الوزير خلال الزيارة الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة.

وقال الدكتور حسام عبدالغغار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير استمع إلى شرح تفصيلي حول الهيكل الوظيفي للمستشفى بمبانيه ال 8، بما فيهم مبني «المعجل الخطي» الجديد بسعة جهازين (معجل، ومحاكي) والذي يعتبر أحدث تقنيات علاج مرضى الأورام، بالإضافة إلى اطلاعه على نسب الاشغال بالمستشفى، ومعدلات التردد على العيادات الخارجية والتي تقدر ب 20 ألف حالة شهريا، متضمنة عيادات الأورام التي يصل متوسط التردد عليها إلى 300 حالة يوميا.

ولفت «عبدالغغار» إلى أن الوزير تفقد وحدات العلاج الكيماوي والطب النووي، وغرف العناية المركزة، كما حرص على تفقد مشروع رفع كفاءة وزيادة أعداد الأسرة بالعناية المركزة من 16 إلى 39 سريرا.

وتابع أن الوزير أكد على أهمية المستشفى من حيث موقعه الجغرافي، حيث يخدم سكان 4 تجمعات سكنية تابعة للمشروع القومي «بشاير الخير»، علاوة على تقديم الخدمة الصحية لسكان غرب محافظة الإسكندرية، مضيفا أن الوزير تفقد غرفة حضانة الأطفال المبتسرين بسعة 18 سرير، والتي تتراوح نسب التردد عليها ما بين 50 إلى 60 مولود شهريا.

يذكر أن قسم الطوارئ بمستشفى القباري يستقبل 8 آلاف حالة شهريا، فيما تقوم معامل المستشفى بسحب 28 ألف عينة لتحليلها شهريا، علاوة على استقبال أكثر من 11 ألف مواطن، في قسم الأشعة، بالإضافة إلى إجراء 450 عملية جراحية، و 160 عملية منظار بوحدة مناظير الجهاز الهضمي.

كان وزير الصحة قد قام بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الصحية بمحافظة الإسكندرية، حيث بدأت الزيارة التفقدية بمستشفى شرق المدينة، ثم مستشفى صدر المعمورة، وأبو قير التخصصي، ومستشفى أبو قير العام.