كامل الوزير: تحويل "نقل البضائع" لشركة نقل متعدد الوسائط.. ووصول القطارات المتعاقد عليها قبل نهاية 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، المشروعات الجاري تنفيذها ضمن الخطة الشاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية، ومتابعة انتظام العمل بهذا المرفق الحيوي المهم الذي ينقل الملايين من الركاب سنويًّا والاطمئنان على تقديم أعلى مستويات الخدمات لجمهور الركاب.

وبدأت الجولة بمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ برجي إشارات شمال القاهرة والوابورات الجاري تنفيذهما ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة- الإسكندرية بطول ٢٠٨ كم، والجاري تنفيذه بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوى الرابع (وهذا أعلى معدل أمان في العالم)؛ حيث من المخطط دخول برج الإسكندرية نهاية الشهر الحالي وبرج الوابورات بالخدمة في نهاية سبتمبر ٢٠٢٢ ودخول برج الشمال بالخدمة في نوفمبر ٢٠٢٢.

وأوضح الوزير أهمية الالتزام بالموعد المخطط لنهو مشروع تحديث نظم الإشارات بخط القاهرة/ الإسكندرية، والذي يتكون من (١٩ برجاً رئيسياً و١٥ برجاً ثانوياً و٨٠ مزلقاناً)؛ حيث تم حتى الآن دخول عدد ١٦ برجاً رئيسياً الخدمة؛ وهي ( قويسنا- بركة السبع- كفر الزيات- إيتاي البارود-دمنهور- أبوحمص- طوخ- سندنهور - كفر الدوار- قها- قليوب- سيدي جابر- شبرا- التوضيب- بنها- طنطا) و١٤ برجاً ثانوية و ٧٨ مزلقانًا؛ خصوصاً أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى أن يُستبدل بالنظام الحالي (الكهربي القديم) آخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، لافتاً إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية؛ للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

وتفقد الوزير ورشة قطارات تالجو الفاخرة بورش الفرز؛ حيث اطلع على سير منظومة الاختبارات الديناميكية للقطار الأول الذي يتم تشغيل تجريبيًّا حاليًّا، وكذلك مخطط توريد باقي القطارات.

وأكد وزير النقل ضرورة التنسيق مع شركة تالجو لوصول كل القطارات المتعاقد عليها قبل نهاية العام الحالي.

واطلع الوزير على آخر المستجدات الخاصة بصفقة تصنيع وتوريد وتحديث وعمل عمرة جسيمة 141جرار سكة حديد مع شركة PRL والتي تشمل (تصنيع وتوريد 50 جرارًا جديدًا-وتحديث 50 جرارًا من الأسطول الحالي- عمل عمرة جسيمة 41 جرارًا من الأسطول الحالي).

وتفقد الوزير في محطة سكك حديد مصر برمسيس أرصفة الوجهين البحري والقبلي، ووجه بالحفاظ على الشكل الجمالي لجميع الأكشاك والكافتريات الموجودة بالمحطة ووضع لوحات بقائمة الأسعار على الأكشاك والمحافظة المستمرة على نظافة الأرصفة والقطارات وعلى تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب؛ خصوصًا مع النقلة النوعية الكبيرة في مستوى الخدمة المقدمة التي يشهدها هذا المرفق الحيوي المهم، بالإضافة إلى إعلام الركاب بشكل دوري ومستمر عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة بضرورة الاحتفاظ بالتذكرة حتى نهاية الرحلة؛ لا سيما مع تركيب البوابات الجديدة الخاصة بالدخول والخروج.

وتابع الوزير سير عملية التشغيل التجريبي لتلك البوابات الإلكترونية بالمحطة مع الاطلاع على منظومة الحجز الجديدة والتكامل بينها وبين منظومة الحجز القديمة والبوابات الإلكترونية؛ حيث تم تركيب هذه البوابات في محطات رمسيس والجيزة وسيدي جابر ومصر بالإسكندرية، ودمنهور كمرحلة أولى لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، كإحدى الخطوات المهمة لحوكمة دخول وخروج الركاب إلى المحطات وعدم السماح بدخول أي راكب دون تذكرة؛ حفاظًا على الموارد المالية للهيئة، والتي تستغل في تقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب.