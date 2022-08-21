شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2022.. هل يحق للطالب المقيد بجامعة خاصة التحويل لأخرى أهلية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعد المركز الإعلامى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، برئاسة الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حملة توعية لطلاب الثانوية العامة بخطوات التقديم لموقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية للعام 2022 -2023، وتشمل كافة الأشكال التوضيحية (قائمة بأهم الأسئلة والإجابات الخاصة بالتنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية- إنفوجراف توضيحي للتنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية) والتي تيسر على الطلاب إتمام تقديمهم للتنسيق الإلكتروني بكل يسر خلال الفترة القادمة، وذلك عقب إعلان الوزارة عن المواعيد المحددة لتنسيق كل شهادة، وكل مرحلة من مراحل التنسيق.

ومن بين الأسئلة التى وردت فى حملة المكتب الإعلامى، هل يحق للطالب المُقيد بإحدى الجامعات الخاصة التحويل للجامعات الأهلية؟.

• لا يُسمح للطالب المقيد بالجامعات الخاصة التحويل إلى إحدى الجامعات الأهلية.