شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2022.. ما آلية إعلان مصروفات الدراسة للجامعات الأهلية الجديدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعد المركز الإعلامى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، برئاسة الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حملة توعية لطلاب الثانوية العامة بخطوات التقديم لموقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية للعام 2022 -2023، وتشمل كافة الأشكال التوضيحية (قائمة بأهم الأسئلة والإجابات الخاصة بالتنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية- إنفوجراف توضيحي للتنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية) والتي تيسر على الطلاب إتمام تقديمهم للتنسيق الإلكتروني بكل يسر خلال الفترة القادمة، وذلك عقب إعلان الوزارة عن المواعيد المحددة لتنسيق كل شهادة، وكل مرحلة من مراحل التنسيق.

ومن بين الأسئلة التى وردت فى حملة المكتب الإعلامى:

ما آلية إعلان المصروفات الدراسية للجامعات الأهلية الجديدة؟

وسوف تُعلن كل جامعة عن قيمة المصروفات الدراسية للبرامج الدراسية التي سيتم تقديمها خلال العام الدراسي 2022/2023، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، كما سيُدون على طابع التنسيق الخاص بكل كلية قيمة المصروفات الدراسية؛ لكى يتعرف عليها الطلاب عند اختيارهم للبرامج الدراسية المختلفة.