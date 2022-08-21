شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2022.. هل هناك توزيع جغرافى وإقليمى بالجامعات الأهلية الجديدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعد المركز الإعلامى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، برئاسة الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حملة توعية لطلاب الثانوية العامة بخطوات التقديم لموقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية للعام 2022 -2023، وتشمل كافة الأشكال التوضيحية (قائمة بأهم الأسئلة والإجابات الخاصة بالتنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية- إنفوجراف توضيحي للتنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية) والتي تيسر على الطلاب إتمام تقديمهم للتنسيق الإلكتروني بكل يسر خلال الفترة القادمة، وذلك عقب إعلان الوزارة عن المواعيد المحددة لتنسيق كل شهادة، وكل مرحلة من مراحل التنسيق.

ومن بين الأسئلة التى وردت فى حملة المكتب الإعلامى: هل هناك توزيع جغرافي وإقليمي بالجامعات الأهلية الجديدة؟.

وأكدت وزارة التعليم العالى، أنه لا يوجد توزيع جغرافي أو إقليمي في القبول بالجامعات الأهلية، فمن حق الطالب أن يختار الالتحاق بأي كلية بأي جامعة أهلية؛ شريطة استيفاء شرط المجموع لهذه الكلية.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية تضم 12جامعة، وهي (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية).