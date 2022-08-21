شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2022.. ما نظام التنسيق للالتحاق بالجامعات الأهلية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوعية طلاب الثانوية العامة بخطوات التقديم لنظام التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية للعام 2022 -2023؛ للتسهيل على الطلاب ومساعدتهم على تجنب أى أخطاء قد تحدث في عملية التنسيق.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المركز الإعلامي للوزارة أعد حملة توعية لطلاب الثانوية العامة بخطوات التقديم لموقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية للعام 2022 -2023، وتشمل كافة الأشكال التوضيحية (قائمة بأهم الأسئلة والإجابات الخاصة بالتنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية- إنفوجراف توضيحي للتنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية) والتي تيسر على الطلاب إتمام تقديمهم للتنسيق الإلكتروني بكل يسر خلال الفترة القادمة، وذلك عقب إعلان الوزارة عن المواعيد المحددة لتنسيق كل شهادة، وكل مرحلة من مراحل التنسيق.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية تضم 12جامعة، وهي (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية).

وأوضح المتحدث الرسمي أن الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية خصصت صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لعرض أخبار وتطورات الجامعات الأهلية والتكنولوجية ، كما تهتم بالإجابة على ما يشغل الطلاب وأولياء الأمور .

https://www.facebook.com/NTUA.GOV

وأضاف المتحدث الرسمي، أن التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية يشمل هذا العام إلى جانب الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية جامعتي النيل الأهلية ، والمصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

وتابع المتحدث الرسمي أنه يُمكن للطلاب متابعة كافة أخبار التنسيق للجامعات والمعاهد خلال الفترة القادمة من خلال ما يُنشر من بيانات رسمية تصدر عن المركز الإعلامي للوزارة بوسائل الإعلام المختلفة، وما يُنشر على الموقع الإلكتروني، والحسابات الرسمية لوزارة التعليم العالي.