شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: جار فحص تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتيجة الدور الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أنه جار فحص طلبات التظلم على نتيجة الثانوية العامة للدور الأول لجميع الطلاب ولكن الأولوية للطلاب الذين لديهم دور ثان أو راسبين، مشددة على أنه يجب التزام كل طالب بموعد الرسالة المخصصة من الوزارة، ومقر التظلمات المخصص له خاصة بعد إتاحة الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة فى المحافظات المختلفة.

وكان الدكتور رمضان محمد مدير المركز القومى للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، قال إن أكثر من 30 ألف طالب تقدموا بتظلمات على نتائجهم فى الثانوية العامة، وهذا لا يمثل أى قلق للوزارة مقارنة بأعداد طلاب امتحانات الثانوية العامة، مضيفا أن 10 آلاف طالب رسبوا فى الامتحانات، وأن 90% من الطلاب أقروا بأن ليس لهم حقوق فى التظلمات ونتائجهم سليمة، والبعض شكك فى النتيجة.

وأشار إلى أنه تم فتح الموقع الإلكترونى للوزارة و6 مقار للاطلاع على تظلمات الثانوية العامة، مناشدا أولياء الأمور عدم التوجه إلى مقر التظلمات إلا بعد الحصول على رسالة من الوزارة.

وشهد كنترول الثانوية العامة بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر أمس زحاما شديدا من قبل الطلاب الراغبين فى الاطلاع على كراسات الإجابة.