شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجة نصيحة مهمة لكبار السن حرصا على صحتهم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكدت وزارة الصحة والسكان إن ممارسة الرياضة بانتظام تعزز صحة كبار السن الجسدية والنفسية، مشيرة إلي أن ممارسة الرياضة كالمشي من 20 إلى 30 دقيقة يوميا ضرورة لكبار السن.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن برنامج الرعاية الصحية لكبار السن يستهدف الكشف على الأشخاص من عمر 65 سنة فأكثر مجانًا..

ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن حزمة الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة)، بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي.

ولفت الدكتور وائل عبد الرازق، إلى أن البرنامج يقدم خدمات الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان، بالإضافة إلى فحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكوليسترول، ووظائف الكلى، والتحليل العشوائي للسكر بالدم)، إلى جانب إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.

وتابع "عبدالرازق" أن البرنامج يشمل تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي، لتعزيز صحة المسنين، ورفع الوعي بالمشاكل الصحية لكبار السن وكيفية الوقاية منها، فضلاً عن تقديم المشورة التغذوية من حيث تناول الوجبات في أوقات محددة والمحتوى الغذائي المتوازن اللازم للحالة الصحية.