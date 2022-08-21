شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح فريق مناظير الفراغ الثالث بجامعة حلوان في إجراء استئصال ورم من القولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق من كلية طب حلوان، تحت رعاية الدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور وائل عمر المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان، وإشراف الدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب، في إجراء استئصال ورم عن طريق تشفية الأورام، بواسطة فريق مناظير الفراغ الثالث بجامعة حلوان، بقيادة دكتور أحمد مدكور مدير وحدة المناظير، وعضو المجمع العلمي لاستئصال الأورام بالمنظار في المنظمة العالمية للمناظير، وذلك لحالة تبلغ من العمر 55 سنة، كانت تعاني من نزيف شرجي، وأوضح المنظار وجود ورم سطحي بالقولون.

من جانبه أشاد الدكتور وليد السروجى عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بالكوادر والكفاءات والخبرات المتواجدة فى كلية الطب جامعة حلوان، مؤكدا سيادته أن إجراء مثل هذه العمليات ونجاحها يؤكد على مدى كفاءة الأطباء وأدائهم المتميز.

و أكد الدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب، ان فريق مناظير الفراغ الثالث بجامعة حلوان يعد من أقوى الفرق في مصر والشرق الاوسط حيث قام باجراء اكثر من 200 حالة ناجحة حتى الآن.

جدير بالذكر أن تحليل الباثولوجي أوضح وجود ورم سرطاني سطحي مع استئصال تام بحد أمان، حيث تتيح تقنية تشفية الأورام بالمنظار استئصال الأورام السطحية من الجهاز الهضمي.