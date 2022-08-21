شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة ترسم راهبا بدير الشهيد العظيم مارمينا العجائبى بمريوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الأنبا كيرلس آفا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد العظيم مار مينا العجائبي بصحراء مريوط، وبمشاركة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطى الأرثوذكسي، برسامة مينا راهبًا باسم الراهب تادرس آفا مينا.

وتقدم الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، بخالص التهنئة للأنبا كيرلس ومجمع رهبان الدير العامر بهذه الرسامة المباركةمصليا لله أن يبارك في الدير ورهبانه.

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلى صلوات رهبنة لـ5 من طالبات الرهبنة بدير الشهيد مارجرجس بمصرالقديمة، يوم 10 أغسطس، ليلحقن بذلك بمجمع راهبات الدير.

وشارك فى صلوات الرهبنة عدد من الآباء الأساقفة إلى جانب مجمع راهبات الدير.