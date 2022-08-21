وزير النقل يتفقد تنفيذ مشروع تحديث نظم الإشارات بخط قطار القاهرة ـ إسكندرية

وأوضح الوزير أهمية الالتزام بالموعد المخطط لإنهاء مشروع تحديث نظم الإشارات بخط القاهرة/ الاسكندرية والذي يتكون من (19 برجا رئيسيا و 15 برجا ثانويا و80 مزلقانا) وحيث تم حتى الآن دخول عدد 16 برجا رئيسيا الخدمة وهى ( قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – ايتاي البارود –دمنهور – ابوحمص – طوخ – سندنهور - كفر الدوار – قها-قليوب - سيدي جابر-شبرا – التوضيب – بنها - طنطا) و 14 برجا ثانويا و 78 مزلقانا، خاصة وأن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، لافتاً إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

بعدها تفقد الوزير ورشة قطارات تالجو الفاخرة بورش الفرز، حيث اطلع الوزير على سير منظومة الاختبارات الديناميكية للقطار الأول، الذي يتم تشغيله تجريبيا حاليا، وكذلك مخطط توريد باقي القطارات، حيث أكد الوزير على ضرورة التنسيق مع شركة تالجو لوصول كافة القطارات المتعاقد عليها قبل نهايه العام الحالي، كما اطلع الوزير على آخر المستجدات الخاصة بصفقة تصنيع وتوريد وتحديث وعمل عمرة جسيمة 141جرار سكة حديد مع شركة PRL والتي تشمل ( تصنيع وتوريد 50 جرارا جديدا -وتحديث 50 جرارا من الأسطول الحالي -عمل عمرة جسيمة 41 جرارا من الأسطول الحالي).

وفي محطة سكك حديد مصر برمسيس، تابع الوزير أرصفة الوجهين البحرى والقبلى، ووجه بالحفاظ على الشكل الجمالى لجميع الأكشاك والكافتيريات الموجودة بالمحطة ووضع لوحات بقائمة الأسعار على الأكشاك والمحافظة المستمرة على نظافة الأرصفة والقطارات، وعلى تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب خصوصًا مع النقلة النوعية الكبيرة فى مستوى الخدمة المقدمة التى يشهدها هذا المرفق الحيوى الهام، بالإضافة إلى إعلام الركاب بشكل دورى ومستمر عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى المختلفة بضروره الاحتفاظ بالتذكرة حتى نهاية الرحلة لا سيما مع تركيب البوابات الجديدة الخاصة بالدخول والخروج، وحيث تابع الوزير، سير عملية التشغيل التجريبى لتلك البوابات الإلكترونية بالمحطة مع الاطلاع على منظومة الحجز الجديدة والتكامل بينها وبين منظومة الحجز القديمة والبوابات الإلكترونية، حيث تم تركيب هذه البوابات فى محطات رمسيس والجيزة وسيدى جابر ومصر بالإسكندرية، ودمنهور كمرحلة أولى لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر كإحدى الخطوات الهامة لحوكمة دخول وخروج الركاب إلى المحطات وعدم السماح بدخول أى راكب بدون تذكرة حفاظا على الموارد المالية للهيئة، والتى تستغل فى تقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب.

وفي ختام زيارته لمحطة مصر، عقد وزير النقل اجتماعا موسعا مع رئيس ونواب هيئة السكك الحديدية ورؤساء الشركات التابعة للهيئة، حيث أكد على ضرورة المتابعة الدورية لكافة المشروعات الجاري تنفيذها والالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء منها، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تساهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، مشيرا إلى أنه ليس لدينا رفاهية الوقت، وأن الفترة القادمة في غاية الأهمية لاستكمال تطوير منظومة السكك الحديدية، وأن كل فرد في المنظومة يجب أن يتسابق لخدمة المواطن المصري، وأن يؤدي كل فرد المهام الموكلة إليه وفقاً للتوصيف الوظيفي له، وأن الحافز لمن يستحق وأن الأرباح للشركات التي تحقق مكاسب كما شدد الوزير على ضرورة استمرار التدريب والتأهيل المستمر لكافة العاملين بالهيئة وشركاتها التابعة.

وأشار الوزير إلى ضرورة الإسراع بفصل قطاع نقل البضائع وتحويله لشركة للنقل متعدد الوسائط، وذلك لزيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية للحفاظ على شبكة الطرق وزيادة موارد هيئة السكك الحديدية المالية، وخاصة مع خطة وزارة النقل لزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل عدد من القطاعات بالهيئة، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع شركة سيماف لتصنيع 1215 عربة بضائع جديدة مختلفة الطرازات لتدعيم الاسطول الحالي لنقل البضائع عبر شبكة السكك الحديدية وحيث ستشكل تلك العربات نقلة نوعية كبيرة في هذا المجال.

كما أكد الوزير خلال الاجتماع ،على أهمية توطين صناعة السكك الحديدية في مصر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن إنشاء مصنع مصري لتصنيع عربات ركاب السكك الحديدية لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصر خطوة هامة وتاريخية لتوطين مثل هذه الصناعات الثقيلة في مصر، ومنها صناعة الوحدات المتحركة وفق أحدث الأساليب بما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، وفي اطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة المشروعات ومنها مشروعات النقل حيث يجسد هذا التوقيع التعاون بين الدولة ممثلة في هيئة السكك الحديدية والقطاع الخاص الدولي ممثلا في شركة تالجو العالمية والقطاع الخاص المحلي ممثلا في شركة نيرك.