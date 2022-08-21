شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: صرف 56 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة أسيوط، بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً ، بواقع مبلغ 56 ألف جنيه ، لـ 24 عاملاً من المسجلين بالوحدة ، فضلاً عن تسجيل 35 عامل جديد وإصدار كارنيهات لهم .

وقال وزير القوي العاملة حسن شحاتة، إن المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 110 منشأة ، وأسفر التفتيش عن تحرير 71 محضر للسلامة والصحة المهنية ، وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1138 منشأة يعمل بها 1733 عاملاً، وأسفر عن تحرير 75 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث شكوتين ، وعقد 8 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية ، وعمالة النساء والأطفال .

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت في مجال علاقات العمل ، بستلام 50 شكوى عمالية تم إحالة 49 منها للمحكمة العمالية ، وحفظ شكوى ، كما تم التفتيش على 44 منشأة يعمل بها 47 طفل .

وأوضح حازم على حسن مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يوليو الماضي ، عن قيام المديرية بتعيين 883 شباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 4 من ذوى القدرات الخاصة ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل ، وبلغوا 1850 شاباً منهم 23 من ذوى القدرات ، فضلا عن إصدار 1066 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 1248 منشأة يعمل بها 8370 عاملاً من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.