إصابة 6 أشخاص في سقوط ميكروباص بترعة بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 6 أشخاص في سقوط سيارة ميكروباص بإحدى الترع بمركز العياط جنوب الجيزة.

تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بطريق مصر أسيوط الزراعي.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين أن سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق لتنحرف عن الطريق بالقرب من محطة كهرباء، وسقوطها بالترعة.

أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ودفع مسؤولو الحي بالمعدات اللازمة لرفع السيارة المنكوبة.