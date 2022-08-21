7 مصابين في اصطدام سيارة نقل بتريلا أعلى الدائري الإقليمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري الإقليمي، الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بجوار كارتة الطريق المشار إليه.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين اصطدام سيارة ربع نقل بأخرى تريلا من الخلف، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص وتهشم الجزء الأمامي من النقل.

جرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازمؤ ودفعت المرور بونش إغاثة لتجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها