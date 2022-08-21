القوى العاملة: صرف 56 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، صرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعياً، بواقع مبلغ 56 ألف جنيه لـ 24 عاملاً من المسجلين بالوحدة، فضلاً عن تسجيل 35 عامل جديد و إصدار كارنيهات لهم.

وقال حسن شحاتة وزير القوى العاملة، إن المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 110 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 71 محضر للسلامة والصحة المهنية، وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1138 منشأة يعمل بها 1733 عاملاً، وأسفر عن تحرير 75 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث شكوتين، وعقد 8 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية ، وعمالة النساء والأطفال.

وأشار الوزير، إلى أن المديرية قامت في مجال علاقات العمل، باستلام 50 شكوى عمالية تم إحالة 49 منها للمحكمة العمالية ، وحفظ شكوى، كما تم التفتيش على 44 منشأة يعمل بها 47 طفل.

وأوضح حازم على حسن مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يوليو الماضي ، عن قيام المديرية بتعيين 883 شباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 4 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 1850 شاباً منهم 23 من ذوى القدرات ، فضلا عن إصدار 1066 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 1248 منشأة يعمل بها 8370 عاملاً من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.