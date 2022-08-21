منعًا لرفع العداد وقطع التيار.. كيفية تقسيط مديونية الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر اتخاذها تسهيلات جديدة متعلقة بتقديم تسهيلات للمواطنين الذين لديهم جدية في دفع فواتير الكهرباء المتراكمة؛ خصوصًا من صغار المشتركين، من خلال تقسيطها على ١٢ شهرًا أو ٢٤ شهرًا.

ويستعرض "الخليج 365" المستندات المطلوبة لجدولة مديونية الكهرباء على أقساط شهرية، في ما يلي:

1- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل.

2- نموذج طلب تقسيط للمديونية؛ يجرى استيفاؤه من الشركة وملء البيانات الموجودة به وتقديمه.

3- فاتورة كهرباء حديثة الإصدار.

وعلى المواطن الراغب فى تقسيط مديونياته اتباع الإجراءات المطلوبة:

1- استيفاء نموذج طلب تقسيط مديونية من الشركة.

2- ملء البيانات الموجودة به..

3- دفع مبلغ 30% من قيمة المديونية دفعة مقدمة كحد أدنى.

4- يتم جدولة باقي المديونية كحد أقصى 24 شهرًا.

وأكد مصدر مسؤول داخل الشركة القابضة لتوزيع كهرباء مصر، أن كل شركات توزيع الكهرباء تقدم تسهيلات للمواطنين غير القادرين على سداد مديونيتهم مرة واحدة شريطة وجود جدية في السداد.

وأضاف المصدر، في تصريحات أدلى بها إلى "الخليج 365"، أنه حال عدم وجود جدية في السداد يتم رفع العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع، وذلك بعد تراكم شهرَين متتاليَين وتوجيه إنذار للمستهلك مرتَين برفع العداد.