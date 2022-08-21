من العشوائيات إلى الكمبوند.. ننشر تفاصيل وحدات الإسكان البديل في حدائق أكتوبر بالعفش والأجهزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

روضة أكتوبر مشروع جديد تم تنفيذه في مدينة حدائق أكتوبر، لكن هذه المرة ليس مخصص للبيع كباقي المشروعات السكنية في المدينة، لكنه مخصص للمواطنين المنتقلين من المناطق العشوائية إلى المدن الجديدة، حيث يتم تنفيذ المشروع كسكن بديل لهم.

من النظرة الأولى لمشروع روضة أكتوبر تشعر أنه كمبوند لإحدى الشركات الخاصة، حيث يتم تنفيذ لاند سكيب على أعلى مستوى وسور خارجي للمشروع ومناطق خدمية متنوعة لخدمة الأهالى من خدمات تجارية وتعليمية وصحية أيضًا.

يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين في مدينة حدائق أكتوبر، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى، والتي تضم أكثر من 2500 وحدة سكنية، وفقا للمهندس محمد مصطفى رئيس جهاز حدائق أكتوبر.

وقال رئيس الجهاز لمصراوي، إن مشروع الإسكان البديل المخصص لأهالي المناطق العشوائية تم إنشاؤه على مساحة 200 فدان، لافتًا إلى أن المشروع مكون من 104 عمارة، بإجمالي 2500 وحدة سكنية، و91 محل، كما يوجد مساحات كبيرة من لاندسكيب في المشروع يشبه الكمبوند في كل شئ.

وتابع: "يعد مشروع الإسكان البديل واحدًا من المشروعات التي تم تنفيذها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على المناطق العشوائية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين".

وأضاف: "مع أول مرحلة من التسكين للمواطنين كان عندهم تخوف من المشروع لكن حدث عكس ذلك والمواطنين انبهرو بالمشروع وجودة التشطيبات ومكان المشروع". لافتًا إلى أن المشروع يقع في أفضل المناطق في مدينة حدائق أكتوبر.

وأوضح أن أي مواطن من المخصص لهم وحدات في السكن البديل لا يدفع أي مقابل مادي، فهو يتسلم وحدة مجانا كاملة التشطيب والأجهزة والأثاث.

وأوضح رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن العمارات السكنية داخل مشروع الإسكان البديل، تتميز بنموذج الإسكان الاجتماعي ذي طابع حديث بالمدينة، كما يربط مشروع الإسكان البديل بين طريق الواحات وطريق الفيوم.

وأشار إلى أنه يجري حاليا تنفيذ 74 برجا بارتفاع 10 أدوار (أرضي+ 9 أدوار متكررة)، ويضم الدور الواحد 6 شقق على مساحة 94 مترا مربعا، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ أبراج بالمدينة.

وأكد مصطفى انتهاء الأعمال الخرسانية وأعمال بناء الطوب بصورة شبه كاملة، وبدأت حاليا أعمال التشطيبات في عدد من الأبراج، ومن المقرر أن تفتتح هذه المرحلة (المرحلة الثانية من المشروع)، في 30 يونيو من العام المقبل.

وأشار المهندس محمد مصطفى إلى جاهزيتهم لتسليم الوحدات المستحقة، وأن المشروع سيكفي حاجة محافظة الجيزة للسكن بديل العشوائيات، والقضاء على الظاهرة تماما في كل المحافظة وإمكانية تطوير المناطق التي كان يقطنها أهالينا دون أن تمثل سكنا آمنا لهم.