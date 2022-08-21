قبل السفر للعمرة.. اعرف مسافات السكن في مكة والمدنية (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وضعت وزارة السياحة والآثار، القواعد والإجراءات الخاصة بالإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة لموسم العمرة لعام 1444 هجرية.

جاء ذلك عقب اعتماد اعتماد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لعام 1444 هجرية.

وتضمنت الضوابط، القواعد والإجراءات الخاصة بالإقامة في مكة والمدينة وآلية عمل لجان وزارة السياحة والآثار وذلك على النحو التالي:

1- يجب أن يكون السكن المحدد ببرنامج العمرة مُفعَّلاً من قبل السلطات السعودية، وتم تفعيله أو مطابقته من قبل بعثة الوزارة بالراضي السعودية، ويُعمل في هذا الشأن بتصنيف هيئة السياحة والآثار السعودية للفنادق المرخصة بالمملكة العربية السعودية.

2- يكون حجز الشركة السياحية للسكن من خلال البوابة المصرية للعمرة فقط لضمان توافق السكن المحجوز مع السكن المُفعَّل - من قبل السلطات السعودية - على المنصات الإلكترونية السعودية، وتلتزم الشركة بإدراج أي تعديل يطرأ على السكن على البوابة وفقًا للإجراءات المبينة لاحقًا في البند (7)، وذلك حفاظًا على المعتمر المصري.

3- تلتزم الشركة السياحية بالتسكين المحدد ببرنامج العمرة المدرج من قبلها على البوابة المصرية للعمرة، وفي حالة إخلال الوكيل السعودي بهذا الإلتزام، يتعين على الشركة السياحية إخطار لجان الوزارة بالأراضي السعودية عن طريق (البوابة المصرية للعمرة من خلال نظام الاستغاثة الإلكتروني (SOS) باستخدام الساعة الذكية، أو الحضور لمقر البعثة المصرية بالأراضي السعودية، أو البريد الإلكتروني الرسمي للبعثة، أو تطبيق الواتس آب)، فضلاً عن إخطار وزارة الحج السعودي والتقدم بشكوى ضد هذا الوكيل بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الوصول، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون السكن الجديد في نفس المستوى المحدد ببرنامج العمرة على الأقل، ومُفعَّلاً على البوابة لهذا العام.

4- يجب ألا يزيد بُعد المسافة المصرح بها للسكن عن الحرم بمكة المكرمة على (3000 متر)، ويكون تحديد المسافة بواسطة برنامج (Google earth)، وفي حالة زيادة المسافة على (1250) متر يشترط توفير شاتل باص أو جولف كار لنقل المعتمرين من وإلى الحرم، شريطة تقديم تعهد يُلِزم الشركة السياحية والفندق بهذا الالتزام وفي حال عدم امتلاك الفندق لباصات خاصة به يتم التعاقد مع إحدى شركات النقل الرسمية، على أن يكون العقد موثقًا من النقابة العامة للسيارات بالمملكة العربية السعودية، وأن تكون مقرات الفنادق على شوارع رئيسية وبمنطقة خدمات طبقًا لترخيص وتصنيف هيئة السياحة والآثار السعودية شريطة معاينة لجان الوزارة للسكن واعتمادها.

5- يكون تسكين المعتمرين بالغرف وفقًا لتعليمات السلطات السعودية وبمراعاة مساحة الغرفة نسبة إلى نوع التسكين وعدد المعتمرين بهان وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية الراهنة.

6- تراعى الطاقة الاستيعابية للفندق مقابل عدد المصاعد المخصصة للنزلاء بهن وذلك بما لا يجاوز عدد (2509 نزيل للمصعد الواحد بخلاف مصاعد الخدمات، كما تراعى المساحة العامة لمدخل الفندق (الاستقبال) مقارنة بالطاقة الاستيعابية لنزلائه.

7- تلتزم الشركة السياحية حال رغبتها في إدراج فندق جديد لتسكين المعتمرين به على البوابة المصرية للعمرة بالتقدم بطلب إلكتروني من خلال البوابة مرفقًا به التصنيف السعودي للفندق، وشهادة الدفاع المدني، وصورة من موقع برنامج (Google earth) توضح المسافة بين الحرم والفندق.

8- يجوز للشركات السياحية التسكين بالمدينة المنورة بفندق لا تجاوز 800 متر بشكل دائري) من ساحة الحرم النبوي، شريطة أن تكون هذه الفنادق على شارع عام رئيسي لا يقل عن 15 مترا.

ومن المقرر، بدء رحلات العمرة لهذا الموسم، في شهر أكتوبر المقبل وفقاً لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الخميس الموافق 4 أغسطس الجاري.

اقرأ أيضا:

ننشر الضوابط الكاملة لرحلات العمرة لعام 1444 هجرية

رسميا.. وزير السياحة يعتمد ضوابط العمرة لموسم 1444 هجرية

ضوابط العمرة.. السياحة توجه نصيحة وتحذير للشركات والمواطنين