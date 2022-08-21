فاكسيرا: توفير لقاح الأنفلونزا الجديد والجرعة بــ190 جنيها.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا، توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية الجديد وجارى توزيعه على كافة فروع الشركة بالمحافظات.

وأضافت فاكسيرا أن سلسلة النقل المبرد cold chain transportation تضمن سلامة اللقاح والحفاظ علية ومأمونيتة الكاملة وأضافت فاكسيرا أن سعر الجرعة 190 جنيها بالإضافة إلى 10 جنيهات رسوم الخدمة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم توفير تطعيم الأنفلونزا الموسمية لموسم الشتاء بفاكسيرا، مضيفا أن لقاح الأنفلونزا قديم ومعروف ونسبة كفائتة فى منع الإصابة بالمرض من 50لـ60% ونسبة كفاءته شدة الإصابة بالفيروس من 80 لـ90%، مؤكدا أن لقاح الإنفلونزا متواجد حاليا فى الصيدليات.

كانت وزارة الصحة أكدت أن لقاح الإنفلونزا يمكن أن يقلل خطر تعرض أى إنسان للإنفلونزا ومضاعفاتها، واتباع الاحتياطات يساعد فى الحماية من الإنفلونزا وغير من الأمراض التنفسية.