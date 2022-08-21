شكرا لقرائتكم خبر عن السيارة الكهربائية يتم استخدامها من 111 سنة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ ما يقرب من 111 عاما، تم تصنيع أول سيارة تعمل بالكهرباء فى عام 1910، عندما قامت شركة فورد بتصنيعها، وتعتبر هى الأولى من نوعها فى ذلك الوقت، ولاقت ترحابا حينذاك، وفيما يلي كل ما تريد معرفته عن أول سيارة كهربائية :

1- السيارة الهجينة ( كهرباء ووقود) ظهرت فى عام 1890 و هى أول نوع يعمل بالكهرباء.

2- تم تسجيل اختراعها عام 1905، وبدأت أول سيارة تجارياً فى عام 1910.

3- توجد أول سيارة كهربائية حالياً فى متحف شركة فورد فى مدينة " ديربورن" بالولايات المتحدة.

4-اعتمدت أول سيارة كهربائية على نظام حركي مكون من نوعين مختلفين لتخزين الطاقة وتحويلها إلى حركة، فعلى سبيل المثال، يتم استخدام محرك كهربائي إلى جانب محرك احتراق داخلي كطريقة لتحويل الطاقة إلى حركة.

5- تستخدم بطارية كهربائية بالإضافة إلى وقود معتاد كطريقتين لتخزين الطاقة ثم تحويلها إلى طاقة حركة.