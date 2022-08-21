شكرا لقرائتكم خبر عن منتجات الحرف التراثية تتصدر معرض وزارة التضامن فى العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد افتتحت معرض "ديارنا"، وأكدت أنه يُقام للمرة الأولى فى مدينة العلمين الجديدة، وفى إطار مهرجان العلمين، حيث تشهد المدينة كل يوم إضافة جديدة فى إطار الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة، مشيرة إلى أن الهدف من تجربة إقامة المعرض لأول مرة فى مدينة العلمين الجديدة، ليس الربح فقط، وإنما دراسة السوق بالمنطقة والمنتجات الأعلى طلباً، ومعرفة الفرص والتحديات التى ستزيد من فرص التسويق فى المستقبل، حيث إن معرض "ديارنا العلمين" يأتى استكمالا لمسيرة دعم الوزارة لتسويق المنتجات اليدوية والحرفية التى تعبر عن التراث المصرى بكافة منتجاته، كما أننا ندعم إقامة المعارض الإنتاجية فى المناطق السياحية الجديدة، وتسويق المنتجات التراثية للمصيفين وجذب شبابنا ليفخر بجمال الحرف التراثية والمصنوعات اليدوية، كما أن تسويق المنتجات الحرفية للسياح هو جزء من مصر السياحية ومن التسويق التجارى على هامش متعة البحر والجو الرائع للمناطق السياحية.