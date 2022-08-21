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10 معلومات عن طاقة الهيدروجين الأخضر صفر كربون... اعرفها

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القاهرة - سامية سيد - لم يتبق سوى القليل على استضافة مصر  قمة المناخ، وهو من أهم اللقاءات والمؤتمرات الدولية الخاصة بالمناخ والبيئة، ومن ضمن الموضوعات الهامة فى جلسات المؤتمر، خلال يوم الطاقة ، وتتربع خلالها مناقشات حول الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل.

 

1- الهيدروجين الأخضر، عبارة عن عملية كهربائية تحليل جزيئات الماء المكونة من أكسجين وهيدروجين.

 2-الطاقة المستخدمة في عملية استخراج الهيدروجين الأخضر تعد طاقة نظيفة وصديقة للبيئة.

3- الطاقة المستخدمة في استخراج الهيدروجين الأخضر يجب أن تكون صفر كربونية ولا يوجد بها الكربون، باعتباره أهم مسببات الاحتباس الحراري.

4-  الهيدروجين يعتبر من أكثر العناصر المنتشرة في الغلاف الجوي وتقنية استخلاصه ليست صعبة ويمكن تطبيقها بشكل بسيط.

5- مصطلح الهيدروجين الأخضر ظهر منذ 3 سنوات.

6- سعر استخراج وفصل الهيدروجين الأخضر انخفض.

7- وصلت تكلفة إنتاج كيلو هيدروجين تتراوح بين 3 إلى 7 دولارات.

8-  خلال عام 2022 انخفض إلى 3 دولارات فقط ومن المتوقع أن ينخفض خلال السنوات المقبلة إلى دولار واحد فقط.

 9- عائد استخدام الهيدروجين الأخضر في ارتفاع مستمر.

10-الهيدروجين الأخضر يمكن تخزينه لفترات طويلة.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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