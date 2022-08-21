شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تركيب العدادات مسبوقة الدفع بدور العبادة ساهم فى ترشيد الاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية اقتربت من إنهاء تحويل كافة العدادات التقليدية بدور العبادة بالكامل سواء الأهلية أو التابعة لوزارة الأوقاف لأخرى مسبوقة الدفع.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن تركيب العدادات مسبوقة الدفع هو مساعدة هذا القطاع على ترشيد الاستهلاك علاوة على المحاسبة الدقيقة وتحصيل القيمة الفعلية، لافتا إلى أن من بين مميزات العدادات مسبوقة الدفع بدور العبادة كذلك هو عدم الإفراط وتحميل شركات التوزيع خسائر مالية ضخمة.

وأوضح حمزة، أن شركات توزيع الكهرباء انتهت من تركيب 122 ألفا و542 عداد مسبوق الدفع حتى الآن بدلا من العدادات التقليدية بدور العبادة سواء التابعة لوزارة الأوقاف أو التابعة لإدارة المحليات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف و جهاز المحليات لاستبدال كافة العدادات التقليدية بدور العبادة من المساجد والكنائس بأخرى مسبوقة الدفع للحد من زيادة الاستهلاك والمساهمة فى ترشيد الاستهلاك.