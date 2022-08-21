شكرا لقرائتكم خبر عن %94 من القراء يؤيدون مطالب تغليظ عقوبة السلوكيات الخاطئة داخل القطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة السلوكيات الخاطئة داخل القطارات؟"، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة السلوكيات الخاطئة داخل القطارات.

نتيجة الاستطلاع وأيد 94% من القراء مطالب تغليظ عقوبة السلوكيات الخاطئة داخل القطارات، بينما عارض 6% فقط من القراء مطالب تغليظ عقوبة السلوكيات الخاطئة داخل القطارات.