شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ألوان الزى المدرسى بمراحل الدراسة بالجيزة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد مديرية تعليم الجيزة، للعام الدراسى الجديد، بعدة إجراءات على رأسها تحديد الزى المدرسى، على أن يكون الزى موحدا لكل مرحلة تعليمية، وفى النقاط التالية نعرض ألوان الزى المدرسى للمراحل التعليمية بالجيزة مع عدم إجبار ولى الأمر علي شراء الزي من المدرسة.

لا تقل نسبة القطن فيه عن 65 %ودرجة ثبات الصبغة عالية.

مرحلة رياض الأطفال ( تيشرت بكم أحمر + بنطلون كحلى).

مرحلة الابتدائية ( تيشرت أصفر بكم + بنطلون كحلى).

مرحلة الإعدادية ( تيشرت وردي بكم + بنطلون كحلى).

مرحلة الثانوية ( تيشرت لبنى بكم + بنطلون كحلى).