​يتغذى على الملوثات.. خبير ثروة سمكية يكشف أهم خصائص "الجمبري الكداب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور إسماعيل رضوان خبير الاستزراع السمكي في الهيئة العامة للثروة السمكية، أن الشيكال أو ما يعرف إعلاميا بـ"جمبري الغلابة" أحد أنواع القشريات المنتشرة حول العالم، موضحًا أنه دخل مصر منذ ما يقرب من 20 عاما.

وقال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن الشيكال تم جلبه من عدد من الدولة الأجنبية أبرزها الصين والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن سبب استيراده هو التغذي على ملوثات نهر النيل والحشائش وورد النيل.

وتابع الخبير العالمي للاستزراع السمكي، أن خريطة تواجده بدأت في جنوب القاهرة ثم بعد ذلك انتشر في باقي المصارف والترع وتزايدت أعداده مع مرور الوقت، مؤكدا أن ما يعرف بـ"جمبري الغلابة" يحتوي على قيمة غذائية عالية لما يحتويه من بروتين.

وأشار إلى أن موسم اصطياد الشيكال يبدأ في شهر أبريل وتتفاوت أسعار الكيلو من 10 جنيهات حتى 40 جنيها ويحتوي على بطارخ، مضيفا أنه مختلف تماما عن الجمبري حيث يمكث في قاع النهر ويختلف شكله وطعمه عن الجمبري.